«Яндекс» не стал комментировать заявление Воложа об СВО

В «Яндексе» не стали комментировать заявление сооснователя и бывшего генерального директора компании Аркадия Воложа, касающееся специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не считаем возможным комментировать личное заявление Аркадия Воложа, который ушел из компании в прошлом году», — сообщили в пресс-службе компании.

Волож заявил, что в настоящее время занимается поддержкой российских инженеров, которые были вынуждены покинуть страну, а его история с «Яндексом» закончена с 2022 года. Он выразил свое несогласие с решением России о специальной военной операции.

В декабре 2022 года Волож принял решение уйти из «Яндекса». Он сообщил о своем уходе сотрудникам во время новогоднего обращения.

До этого ТАСС сообщал о том, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вскоре может перейти на работу в компанию «Яндекс».

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