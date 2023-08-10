ФАС согласовал покупку Zarina и еще трех сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании «Радио Реклама НН» купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Об этом говорится в сообщении ФАС в Telegram.

Указанная компания обратилась к регулятору с ходатайством приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест» и получить право контролировать деятельность АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль»

ООО «Радион Реклама НН» на 99,9% принадлежит ООО «Инфраструктурный Холдинг-1», которым в свою очередь владеет ООО «Кисмет Капитал Групп» российского бизнесмена Ивана Таврина.

В конце июля Telegram-канал Mash писал, что дубайская компания Fashion And More Management DMCC, владелец магазинов одежды Maag, Dub, Vilet и Ecru, планирует закрыть несколько магазинов в России из-за низкой выручки.

Магазины компании открылись в России в бывших точках Zara, Pull & Bear, Stradivarius и Bershka в мае этого года. Испанская Inditex, которая раньше владела этими площадями, приостановила работу в РФ в марте прошлого года, а в начале 2023-го решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в стране.

Ранее сообщалось, что новые магазины Maag в России могут открыться не ранее 2024 года.