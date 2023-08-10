Экономист объяснил решение ЦБ РФ отказаться от покупки валюты до конца года

Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты до конца года, чтобы ослабить давление на рубль. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил экономист Антон Любич. По его словам, регулятор пытается не допустить снижения благополучия населения, связанного с курсом выше 100 рублей за доллар.

«На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», — пояснил аналитик.

Он добавил, что если начавшееся в конце июня падение рубля не остановить, ситуация может привести к биржевой панике.

Центробанк РФ решил с 10 августа до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Регулятор объяснил, что это необходимо для снижения волатильности финансовых рынков.

Ранее в России допустили, что продажа юаней Центробанком поддержит курс рубля.