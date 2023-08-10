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Экономист объяснил решение ЦБ РФ отказаться от покупки валюты до конца года

Экономист Любич: ЦБ РФ прекратил закупать валюту, чтобы ослабить давление на курс рубля

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты до конца года, чтобы ослабить давление на рубль. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил экономист Антон Любич. По его словам, регулятор пытается не допустить снижения благополучия населения, связанного с курсом выше 100 рублей за доллар.

«На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», — пояснил аналитик.

Он добавил, что если начавшееся в конце июня падение рубля не остановить, ситуация может привести к биржевой панике.

Центробанк РФ решил с 10 августа до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Регулятор объяснил, что это необходимо для снижения волатильности финансовых рынков.

Ранее в России допустили, что продажа юаней Центробанком поддержит курс рубля.

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