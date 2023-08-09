Курс рубля незначительно снизился к валютам на закрытии торгов

Курс рубля на закрытии торгов Мосбиржи незначительно снизился к доллару и евро. «Американец» завершил торги на отметке 97,2 рубля, «европеец» — 106,635 рублей, следует из данных биржи.

По сравнению с открытием торгов доллар прибавил 0,1% или , а евро — 0,1775%. С утра «американец» стоил 97,26 рубля, а «европеец» — 106,52 рубля.

Максимальными отметками доллара и евро в среду стали 98,0725 рублей и 107,865 рублей соответственно. На минимумах они стоили 96,725 рублей и 106,16 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что повышение цен на нефть до $87,03 за баррель Brent не оказало и пока не окажет поддержку курсу рубля. В свою очередь, аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что отказ Центробанка РФ от покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2023 года может оказать поддержку курсу рубля и стабилизировать его в краткосрочной перспективе. Но эксперт уточнил, что вряд ли это будет способствовать существенному укреплению курса российской валюты.

Вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая России – За правду» Александр Бабаков считает, что укрепить рубль поможет возврат валютной выручки в страну и возобновление валютного контроля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на курс рубля.