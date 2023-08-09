США внесли в стоп-лист более 100 чиновников Белоруссии

Соединенные Штаты ввели запрет на выдачу виз в отношении 101 белорусского чиновника и связанных с ними лиц. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства финансов.

«США расширяют санкции против белорусского режима в связи с трехлетней годовщиной сфальсифицированных президентских выборов в 2020 году», — указывается в заявлении.

Согласно решению ведомства, данные меры приняли в связи с «подрывом демократических институтов в Белоруссии».

«В список входят несколько судей, ответственных за вынесение несправедливых и политически мотивированных приговоров», — отмечается в сообщении.

По данным минфина, ограничения введены, в частности, в отношении четырех представителей руководства департамента финансовых расследований Государственного контрольного комитета Белоруссии и близких белорусского бизнесмена Алексея Олексина.

До этого Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии, внеся туда еще восемь человек.

Ранее в Британии рассказали о недовольстве санкциями против России.

Ранее в Британии рассказали о недовольстве санкциями против России.