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Центробанк решил до конца года не покупать валюту в рамках бюджетного правила

ЦБ РФ решил до конца года не покупать валюту в рамках бюджетного правила

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк РФ решил с 10 августа до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объяснил, что это нужно для снижения волатильности финансовых рынков. Банк России отметил, что будет принимать решение о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Отложенные покупки при возобновлении механизма могут пройти в течение 2024 года и последующих лет, уточнил регулятор.

Минфин РФ 3 августа объявил о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила впервые с 2022 года.

Операции на внутреннем валютном рынке в рамках механизма бюджетного правила возобновились в январе 2023 года после их приостановки весной прошлого года. Центробанк начал продажу китайских юаней в интересах Минфина. Из-за того, что фактические нефтегазовые доходы бюджета складывались ниже базовых, с января по июль Центробанк только продавал валюту. За семь месяцев было продано юаней на 559 млрд рублей, следует из данных Минфина. При превышении фактических доходов над базовыми регулятор бы закупал валюту. 21 июля ЦБ РФ заявил, что будет покупать/продавать юани на рынке в эквиваленте внутрироссийских рублевых инвестиций из Фонда национального благосостояния за календарное полугодие. За первые шесть месяцев объем таких инвестиций из ФНБ достиг 288 млрд рублей. Исходя из этого, ежедневный объем таких продаж юаней за полугодие с 1 августа составляет 2,3 млрд рублей.

Ранее в России допустили, что продажа юаней Центробанком поддержит курс рубля.

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