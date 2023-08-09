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Сергей Хотимский: запуск цифрового рубля особенно важен в условиях санкционного давления

Банкиры обсудили тестирование цифрового рубля

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Shutterstock

На первом этапе тестирования цифрового рубля будут отработаны открытие и пополнение счетов цифрового рубля, переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду. Об этом рассказали на совместной пресс-конференции Банка России и компаний-участников пилотного проекта тестирования цифрового рубля, сообщает пресс-служба Совкомбанка.

Отмечается, что расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова назвала важнейшим этапом проекта запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями.

«Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. Мы планируем вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем», — отметила она.

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, цифровой рубль является действительно очень важным проектом, который имеет огромное международное значение особенно в условиях санкционного давления.

«Развилка очень простая: либо ты на обочине прогресса, либо ты на острие и реальным образом стараешься конкурировать, если появляются более выгодные для тебя возможности. В целом, это интересный вызов. Я не буду не замечать «слона в комнате» и говорить, что для банков нет никаких вызовов и проблем», — сказал он.

По его мнению, в связи с этим возникает новая ситуация, в которой ЦБ предстоит найти некоторый баланс с точки зрения того, как это будет влиять на нормативы ликвидности. «Но у нас есть на это время, это процесс достаточно долгий. Мы доверяем в этом смысле ЦБ», — подчеркнул Хотимский.

Планируется, что до конца этого года список участников пилота будет расширен за счет привлечения как граждан, так и компаний. Как отметили участники мероприятия, цифровой рубль не станет средством сбережения, и не будет использоваться для кредитования. При этом в следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

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