Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз прокомментировал подорожание мяса в России

Патрушев: Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в России в августе-сентябре

close
100%
Freepik

Изменение цен на мясо в России зависит от сезонного фактора, снижение стоимости на продукцию ожидается в конце августа — начале сентября. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

Министр заверил, что ситуация на продовольственном рынке страны сейчас абсолютно спокойная, растут объемы производства, в том числе по мясу.

«Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно... в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что здесь не прослеживается никакой критической ситуации, цены со временем выровняются.

Также министр обратил внимание на то, что Россия полностью обеспечена мясом, нехватки нет.

В начале этой недели сообщалось о повышении цен на мясо индейки и другой птицы в России. В Минсельхозе пояснили, что изменение цен на данный вид товара зависит от сезонного фактора, роста спроса и производственных издержек.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях