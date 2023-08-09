Минсельхоз прокомментировал подорожание мяса в России

Изменение цен на мясо в России зависит от сезонного фактора, снижение стоимости на продукцию ожидается в конце августа — начале сентября. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

Министр заверил, что ситуация на продовольственном рынке страны сейчас абсолютно спокойная, растут объемы производства, в том числе по мясу.

«Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно... в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что здесь не прослеживается никакой критической ситуации, цены со временем выровняются.

Также министр обратил внимание на то, что Россия полностью обеспечена мясом, нехватки нет.



В начале этой недели сообщалось о повышении цен на мясо индейки и другой птицы в России. В Минсельхозе пояснили, что изменение цен на данный вид товара зависит от сезонного фактора, роста спроса и производственных издержек.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.