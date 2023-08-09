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Доля безналичных платежей в рознице РФ достигла рекордных 82%

По данным ЦБ, доля безналичных расчетов в рознице РФ увеличилась почти до 82%

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Depositphotos

Доля безналичных платежей в розничном обороте в России впервые превысила 82%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову.

По ее словам, до конца 2023 года доля операций по безналичному расчету будет только расти. Этому способствует потребность граждан в использовании современных финансовых сервисов, таких как платежи в одно касание.

Ранее, в июне, Скоробогатова говорила о 81,2% доле безналичных платежей в розничном обороте в России. Таким образом, за последние два месяца этот показатель вырос почти на 1%.

Несмотря на сложности с мобильными приложениями для платежей, возникшие из-за санкций, люди не отказываются от безналичных расчетов, отметила Скоробогатова. По ее словам, граждане ожидают быстрого восстановления привычных сервисов.

ЦБ и банки активно работают над созданием альтернатив россиянам. Уже запущены отечественные платежные системы «Мир» и СБП.

Ранее в ЦБ назвали дату начала тестирования операций с цифровыми рублями.

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