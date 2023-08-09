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Экономист перечислила профессии, благодаря которым можно получить высокую пенсию

Экономист Григорьева: в РФ пенсия в 30 тысяч гарантирована военным и госслужащим

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России получать пенсию свыше 30 тысяч рублей могут государственные служащие и военные. Об этом рассказала «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В первую очередь речь идет о госслужащих, которые проработали не менее 18,5 года (а в 2024 году — не менее 19 лет), а их средняя зарплата была более 70 тысяч рублей. При выходе на пенсию такие граждане могут получать 45% от среднего заработка, каждый следующий год к сумме будут прибавляться еще 3%.

Кроме того, служащие в горячих точках военные могут получать пенсии до 80 тысяч рублей.

Представители судебной системы также могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. При стаже работы более 20 лет судья может рассчитывать на получение пенсии на общих основаниях или пожизненные ежемесячные выплаты в размере 80% от среднего заработка.

В начале августа газета «Известия» со ссылкой на данные счетной палаты сообщала, что региональную доплату к пенсии в 2022 году получили на 130 тыс. человек больше плана.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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