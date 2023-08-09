ЦБ: цифровые рубли нельзя купить в физическом виде

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль не предполагает физической формы, поэтому если появятся предложения о покупке физических цифровых рублей — это мошенничество. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Цифровая форма не предполагает никакой формы физической, подчеркнула Скоробогатова.

«Поэтому гражданам не надо ничего покупать (физические цифровые рубли. — «Газета.Ru»), более того — даже пытаться искать их, а если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман», — предупредила она.

Если россияне хотят пробовать операции с цифровыми рублями, то им нужно обращаться в банки, где в будущем данный вид валюты будет обслуживаться, добавила первый зампред ЦБ РФ.

9 августа стало известно, что ЦБ начнет тестирование реальных операций с цифровыми рублями с 15 августа, в нем примут участие 13 банков.

Ранее эксперт заявил, что цифровой рубль упростит работу структурам, занимающимся сбором информации о тратах россиян, и сделает данные людей более открытыми.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.