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Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе

«Ъ»: производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября

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Pexels

Производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, это связано с падением курса рубля и подорожанием импорта.

В частности, компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщила о росте отпускных цен (цена, по которой компания отдает свой товар потребителям. — «Газета.Ru») на 6-9%.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на бытовую технику и электронику в среднем на 10%, следует из статистики раздела «Товары» в «Яндексе».

Посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля текущего года к началу августа подорожала на 16,8%, до 39,9 тыс. рублей.

Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10%. Устройство продается за 23,5 тыс. рублей. Еще, по данным СМИ, смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал почти на 47%. Теперь этот гаджет продается в районе 89,8 тыс. рублей.

Ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев diHouse подчеркнул, что поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляются в рамках параллельного импорта. В связи с чем итоговая цена зависит от курса валют.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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