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Генконсул РФ сообщил, что крупный бизнес США не хочет терять российский рынок

Генконсул Захаров: крупный бизнес США хотел бы возобновить сотрудничество с РФ

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Shutterstock

Крупный американский бизнес хотел бы вернуться на российский рынок. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, масштабный российский рынок компаниям из США терять «очень не хочется». Захаров подчеркнул, что появление новых логистических цепочек возможно, однако их выстраивание занимает годы и даже десятилетия.

«Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет», — сказал он.

Ранее стало известно, что крупнейший франчайзи KFC в России — компания «Интернэшнл Ресторант Брэндс» — и совладелец компании «Смарт Сервис» создали совместное предприятие, которое займется развитием бизнеса и бренда Rostic's.

До этого сообщалось, что Bacardi заработала миллионы на алкоголе в России после обещаний уйти.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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