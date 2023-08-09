Генконсул РФ сообщил, что крупный бизнес США не хочет терять российский рынок

Крупный американский бизнес хотел бы вернуться на российский рынок. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, масштабный российский рынок компаниям из США терять «очень не хочется». Захаров подчеркнул, что появление новых логистических цепочек возможно, однако их выстраивание занимает годы и даже десятилетия.

«Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет», — сказал он.

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