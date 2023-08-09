Импорт из России в США вырос почти на $300 млн

Импорт продукции из России в США в мае этого года вырос до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Захаров.

Дипломат уточнил, что в основном рост произошел за счет продукции неорганической химии.

По словам Захарова, цифры абсолютно не отвечают потенциалу и возможностям как США, так и России, поэтому обеспокоенность американского бизнеса в данной ситуации понятна.

Накануне сообщалось, что с января по июль товарооборот между РФ и Китаем вырос на 36% и составил $134,1 млрд.

В феврале газета «Известия» со ссылкой на слова директора по экономической политике НИУ ВШЭ Юрия Симачева писала, что за последние 19 лет российская экономика стала менее зависимой от импортных товаров и продукции. За этот промежуток времени данный показатель сократился с 49% в 1999 году до 39% по итогам 2018-го. По его словам, показатель зависимости России от импорта зарубежных товаров оказался значительно ниже, чем в Канаде, Австралии (в 1,5 раза) и Германии (в 1,3 раза).

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.