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В ФНС опровергли черный список блогеров

ФНС России заявила, что не ведет черный список блогеров

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Depositphotos

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что не вдут черный список блогеров, сообщает РБК.

Отмечается, что блогеров могут проверить, если есть признаки злоупотребления, дробления или недополучения налогов.

«Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок», — пояснили в ФНС.

До этого зампред Комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов предложил разрешить блогерам совершать юридические операции с14 лет.

Это могло бы позволить блогеру «осуществлять блогерскую деятельность отдельно от родителей и опекунов», если они являются самостоятельными.

Также Гирьянов предлагал разработать в России отдельное налоговое приложение для блогеров по примеру с приложением «Мой налог».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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