В Минске одобрили для подписания проект соглашения с РФ об автоперевозках

Президентом Белоруссии Александром Лукашенко был одобрен проект межправительственного соглашения с Россией о международных автомобильных перевозках. Об этом сообщается на белорусском национальном правовом портале.

В указе Лукашенко говорится об одобрении проекта соглашения между правительствами Белоруссии и Российской Федерации о международных автомобильных перевозках в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии является уполномоченным по проведению переговоров о проекте соглашения. Оно при необходимости может вносить изменения, не имеющие принципиального характера. При достижении договоренности в пределах одобренного проекта ведомство также наделено правом на подписание соглашения.

Ранее сообщалось, что из-за снижения субсидий топливо из Белоруссии может уйти с российского рынка. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут переправлять поставляемую в Россию продукцию через российские порты Северо-Запада на экспорт в страны дальнего зарубежья.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.