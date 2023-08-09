Запрет на «девяток яиц» хотят вписать в ГОСТ

В России планируют скорректировать ГОСТы на пищевые продукты с целью исключения сокращения объема товара в упаковке без изменения цены. Генпрокуратура уже взяла эту ситуацию на контроль, и власти рассматривают установление единых требований к таре для производителей, пишет газета «Известия». Предложение Генпрокуратуры состоит в том, чтобы изготовители использовали только целые значения в упаковке, например, 1 кг или 1 л. Такой подход поможет сдерживать рост цен и увеличивать доступность продуктов питания.

Эксперты отмечают, что одной из основных причин уменьшения упаковки стал рост себестоимости производства при низкой покупательной способности населения. Однако производители законодательство не нарушают, указывая объем и вес на таре. Некоторые производители уже достигли предела по уменьшению упаковки, и дальнейшее сокращение может привести к повышению цен.

Вместо унификации требований к упаковке, эксперты предлагают альтернативные подходы, такие как снижение НДС, субсидирование и предоставление льготного кредитования производителям, а также создание программы продовольственных сертификатов для наиболее уязвимых слоев населения.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.