Стало известно, кто будет развивать бизнес и бренд Rostic's в России

Крупнейший франчайзи KFC в России — компания «Интернэшнл Ресторант Брэндс» — и совладелец компании «Смарт Сервис» создали совместное предприятие. Оно займется развитием бизнеса и бренда Rostic's, сообщил РИА Новости совладелец «Смарт Сервиса» Константин Котов.

По данным Единого госреестра юридических лиц, у «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в июле 2023 года появилась новая дочерняя компания — «Рестораны быстрого питания». «Интернэшнл Ресторант Брэндс» принадлежит 50,1% в «дочке», а остальными 49,9% владеет Андрей Осколков — совладелец компании «Смарт Сервис». Она ранее выкупила в России рестораны KFC, принадлежавшие американской корпорации Yum! Brands.

«Совместное предприятие будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's. B «Интернэшнл Ресторант Брэндс» подтвердили заинтересованность в дальнейшем совместном развитии бизнеса с компанией «Смарт Сервис», — передал агентству свой комментарий через представителя Котов.

25 апреля в Москве возле станции метро «Маяковская» после ребрендинга открылся флагманский ресторан Rostic's. До конца лета планируется переход около 100 ресторанов KFC под этот бренд. 17 апреля компания Yum! Brands, владелец ресторанов KFC, завершила уход с российского рынка. Компания закрыл сделку по продаже связанных с KFC российских активов одному из своих местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Одно из условий сделки — ребрендинг перешедших новому владельцу ресторанов. В сделку вошли все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostiс's. Компания согласилась сохранить работников Yum! Brands в России, а также «возглавить» процесс переименования KFC в Rostik's. Так знакомый россиянам бренд возвращается на рынок спустя 17 лет. Rostic's работал в стране с 1993 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что сети быстрого питания KFC в Москве начали менять названия на Rostic's.