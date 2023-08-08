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В России предрекли рост цен на колбасу и сосиски к осени

Baza: колбаса и сосиски могут подорожать к осени на 10%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Колбаса и сосиски к осени могут подорожать на 5-10%, и это не предел. Такой прогноз Telegram-каналу Baza дали два источника среди производителей полуфабрикатов.

Источник в топ-менеджменте компании «Мясницкий ряд» рассказал каналу, что сейчас главная проблема производства мясных продуктов в России — это само мясо.

«Несмотря на санкции, с оборудованием и комплектующими проблем нет. Бизнес находит способы получить необходимую технику. А вот мясо сильно подорожало — более чем на 30%. Это заметно не только по оптовым, но и по розничным ценам. Например, в июле... цены на куриное мясо установили исторический рекорд», — следует из поста.

Источник в другой компании допустил, что резкого скачка цен на мясные продукты не будет. Из-за долгосрочных контрактов с ретейлерами производителям приходится обосновывать каждое повышение цен, поэтому сейчас производители планируют повысить цены в среднем на 5-10%, сказал собеседник канала.

В июле средняя цена килограмма куриного мяса достигла 196,93 рубля, что является историческим максимумом, следует из данных Росстата. Согласно статистике ведомства, текущая стоимость курицы гораздо выше показателей прошлого максимума в апреле 2022 года — 190,85 рубля за кг. В июне средняя стоимость курицы составила 193,48 рубля, за месяц она выросла на 6,8%.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 35% россиян в июне заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты.

Ранее Центробанк рассказал об уровне инфляции в России.

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