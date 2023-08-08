ЦБ оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления рубля

Банк России оценил объем продажи валюты населением в июле в ₽44,4 млрд на фоне ослабления курса рубля. Об этом говорится в опубликованном регулятором обзоре рисков финансовых рынков.

По данным регулятора, основная часть продаж пришлась на первую половину месяца, когда курс доллара превысил ₽90.

Центральный Банк отмечает, что в целом за июль рубль потерял 2,3% к доллару. При этом ослабление названо незначительным по сравнению с падением на 10,4% в июне.

Бóльшая часть валюты была продана гражданами через крупнейшие банки — ₽28 млрд. Еще ₽16,4 млрд было реализовано на внебиржевом рынке.

«Структура биржевого валютного рынка продолжила изменяться в сторону увеличения доли валют дружественных стран. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44% в июле, что стало новым максимумом на российском рынке», — отмечается в обзоре. — Доля «токсичных» валют на биржевом рынке сократилась с 58,8% (данные за июнь) до 54,4%».

На внебиржевом рынке ситуация сложилась обратная, наметился рост «токсичных валют» с 18,4% до 19,2%.

В то же время бизнес сократил объемы продаж валютной выручки. Доля валюты, проданной экспортерами, снизилась до 84% по сравнению с 88% в мае.

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