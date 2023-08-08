Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России призвали менять валюту на рубли

Аналитик Левченко призвал россиян менять иностранную валюту на рубли

close
100%
Shutterstock

Нынешнее ослабление курса рубля является искусственным, поэтому имеет смысл уменьшать долю сбережений в иностранных валютах. Об этом в эфире НСН заявил финансовый аналитик Владимир Левченко.

«Если мы не увидим разворота курса, огромное количество импортных товаров или товаров с импортными комплектующими станут запредельно дорогими. В этом плане, и исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля», — сказал Левченко.

8 августа официальный курс доллара составил почти 97 рублей, а курс евро «пробил» 106 рублей.

Согласно данным Центрального банка РФ, россияне в июне впервые одновременно уменьшили свои валютные сбережения, включая наличные деньги, счета в иностранных и российских банках, а также у брокеров. Общая сумма накоплений в зарубежных денежных единицах составляла 218 миллиардов долларов, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце.

Ранее эксперты оценили влияние ослабления рубля на цены.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях