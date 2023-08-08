В России призвали менять валюту на рубли

Нынешнее ослабление курса рубля является искусственным, поэтому имеет смысл уменьшать долю сбережений в иностранных валютах. Об этом в эфире НСН заявил финансовый аналитик Владимир Левченко.

«Если мы не увидим разворота курса, огромное количество импортных товаров или товаров с импортными комплектующими станут запредельно дорогими. В этом плане, и исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля», — сказал Левченко.

8 августа официальный курс доллара составил почти 97 рублей, а курс евро «пробил» 106 рублей.

Согласно данным Центрального банка РФ, россияне в июне впервые одновременно уменьшили свои валютные сбережения, включая наличные деньги, счета в иностранных и российских банках, а также у брокеров. Общая сумма накоплений в зарубежных денежных единицах составляла 218 миллиардов долларов, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце.

Ранее эксперты оценили влияние ослабления рубля на цены.