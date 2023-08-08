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Сбер запустил сервис дистанционного выпуска онлайн-подписи для физлица

Сбер создал сервис «Онлайн-подпись» для физлиц и самозанятых

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Depositphotos

Сбер запустил «Онлайн-подпись» — сервис для физических лиц и самозанятых. В нем можно дистанционно выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись, сообщает пресс-служба Сбера.

Все документы, подписанные в сервисе Сбера «Онлайн-подпись», будут иметь юридическую силу — например, в суде, налоговой инспекции и так далее. К тому же всегда можно проверить подписанные в сервисе документы и подписи к ним.

Для подключения сервиса пользователю не нужно ехать в удостоверяющий центр или отделение Сбера: весь процесс — проверка подписанта, выпуск подписи и документооборот — происходит дистанционно.

Весь функционал доступен на podpis.sber.ru. Все документы и сама электронная подпись хранятся в зашифрованном виде в облачном хранилище, поэтому не понадобятся флеш-накопители и специальное ПО.

«Физические лица или самозанятые граждане часто страдают от недобросовестных контрагентов. С такой ситуацией сталкиваются дизайнеры, веб-разработчики и представители других профессиональных сфер. Наш продукт позволяет защитить права пользователей сервиса и быть уверенным в контрагенте. А при возникновении любых юридических споров готовы прийти на помощь более 2000 адвокатов, работающих на платформе СберПраво», — рассказал вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.

Вход в сервис осуществляется по Сбер ID — электронная подпись будет выпущена мгновенно и сразу же станет активной. После этого можно загрузить документ, подписать его и отправить ссылку своему контрагенту любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или с помощью sms. Все входящие документы подписываются бесплатно, оплата происходит за исходящие файлы. Сервис разработан в рамках онлайн-платформы СберПраво.

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