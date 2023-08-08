Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия расширила санкционный перечень в отношении РФ и Белоруссии

Правительство Британии расширило санкции против России и Белоруссии

close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Правительство Великобритании расширило санкционный перечень в отношении России и Белоруссии, добавив в него еще 19 и и шесть позиций соответственно. Об этом говорится в заявлении главы британского Министерства иностранных дел Джеймса Клеверли.

В публикации указывается, что Лондон заблокировал активы шести белорусских фирм: Bolomo Holding, «Оршанский авиаремонтный завод», Гомельский радиозавод, «Кидма Тех», «АО Пеленг» и «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». По оценке властей Соединенного Королевства, все вышеуказанные компании «принимали участие в извлечении выгоды от властей Белоруссии или его поддержке посредством ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства республики».

До этого Великобритания расширила санкционный список, добавив в него шестерых россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

В июне Британия ввела новые санкции против Белоруссии из-за поддержки, оказываемой Минском Москве.

Ранее телеканал RTBF сообщал, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях