Британия расширила санкционный перечень в отношении РФ и Белоруссии

Правительство Великобритании расширило санкционный перечень в отношении России и Белоруссии, добавив в него еще 19 и и шесть позиций соответственно. Об этом говорится в заявлении главы британского Министерства иностранных дел Джеймса Клеверли.

В публикации указывается, что Лондон заблокировал активы шести белорусских фирм: Bolomo Holding, «Оршанский авиаремонтный завод», Гомельский радиозавод, «Кидма Тех», «АО Пеленг» и «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». По оценке властей Соединенного Королевства, все вышеуказанные компании «принимали участие в извлечении выгоды от властей Белоруссии или его поддержке посредством ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства республики».

До этого Великобритания расширила санкционный список, добавив в него шестерых россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

В июне Британия ввела новые санкции против Белоруссии из-за поддержки, оказываемой Минском Москве.

Ранее телеканал RTBF сообщал, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России.