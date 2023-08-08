Отток денег россиян за границу сократился до минимума за год

Россияне разместили на депозитах в зарубежных банках 6,36 трлн рублей на 1 июля 2023 года или $73 млрд по курсу на отчетную дату, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ. За июнь этот показатель в долларовом выражении увеличился на 1,1% или на $829 млн, что стало минимальным приростом практически с начала кризиса.

В мае россияне хранили на депозитах в иностранных банках $1,03 млрд, в апреле — $1,2 млрд. Объем размещенных за границей денег с июня прошлого года держался на уровне выше миллиарда долларов. За январь – июнь этого года россияне перевели на зарубежные счета $8,9 млрд.

При этом отток денег россиян за границу в рублях достиг максимума с декабря 2022 года — 530 млрд рублей. Это произошло на фоне падения курса рубля. В декабре средний курс доллара составлял 66,2 рубля, а в июне — почти 84 рубля.

Главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец отметила, что замедление оттока денег россиян за границу связано с насыщением спроса на эту опцию, а также сезоном отпусков, когда валюту предпочитают тратить, а не откладывать. Другие причины тенденции — увеличение объема ликвидных сбережений россиян, которые вкладчик не захочет выводить за границу, а рост стоимости переводов за рубеж и их техническое усложнение.

В июне Центробанк Армении зафиксировал падение объема переводов в страну из России. Аналогичную тенденцию отметили в Грузии и Казахстане.

Ранее «Тинькофф банк» прокомментировал сроки восстановления международных переводов.