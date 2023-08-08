В Центробанке России рассказали о мошеннической схеме с шаблонами документов

В сети все чаще используется новая схема мошенничества, жертвой которой становятся преимущественно бухгалтеры, секретари и специалисты по финансовой, налоговой и другой отчетности. Об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка.

«Мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них зараженные документы», — сообщает регулятор.

Отмечается, что опасные сайты появляются в поисковиках выше других вариантов.

Сообщается, что вредоносные ПО, прикрепленные к документам, запускают программы удаленного доступа на компьютерах пользователей, после чего вымогают средства за восстановление доступа к компьютерам.

Для предотвращения таких ситуаций предлагается регулярно обновлять антивирус, установить запрет на автоматический запуск программ, а также скачивать документы только в безопасных форматах — pdf, docx, xlsx, jpg, png.

Ранее директор направления информационной безопасности (ИБ) Лиги цифровой экономики Денис Ковалев предупредил о вирусах при подключении к публичному Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.