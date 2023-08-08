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Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии

Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счета в банки Индии

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Global Look Press

Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии, сообщает пресс-служба банка.

Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение СберБанк Онлайн или веб-версию интернет-банка.

Если на сберегательном счете клиента Сбера лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли — российская валюта.

«Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте — в рупиях со своего сберегательного счета. Учитывая, насколько активно сейчас развивается сотрудничество между нашими странами, мы ожидаем, что услуга Сбера по переводу рупий будет востребована», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Минимальная сумма перевода — 50 тыс. рупий или рублей в зависимости от валюты перевода. Комиссия банка — 1% от суммы перевода. Срок доставки — до трех рабочих дней.

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