Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России рассмотрят снижение налогов для производителей детской мебели и пеленок

«Известия»: Госдума обсудит снижение налогов для производителей детской мебели

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Госдума рассмотрит снижение налогов для производителей детской мебели и пеленок, пишет газета «Известия».

Предлагается расширить перечень детских товаров, облагаемых пониженным налогом на добавленную стоимость (НДС). Для производителей детской мебели, автокресел, пеленок ставка налога снизится до 10%, отмечается в статье.

Ранее торгово-промышленная палата (ТПП) предложила снизить максимальную ставку налога на имущество с 2 до 0,3%.

Согласно документу, льготу предложили ввести для малых и средних предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы. Палата просит поручить реализацию этих предложений Министерству финансов, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Росреестру.

Как заявил президент ТПП Сергей Катырин, имущественный сбор не зависит от финансовых результатов компании и создает дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам, но в большинстве из них составляют максимальные 2%.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях