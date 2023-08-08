В России рассмотрят снижение налогов для производителей детской мебели и пеленок

Госдума рассмотрит снижение налогов для производителей детской мебели и пеленок, пишет газета «Известия».

Предлагается расширить перечень детских товаров, облагаемых пониженным налогом на добавленную стоимость (НДС). Для производителей детской мебели, автокресел, пеленок ставка налога снизится до 10%, отмечается в статье.

Ранее торгово-промышленная палата (ТПП) предложила снизить максимальную ставку налога на имущество с 2 до 0,3%.

Согласно документу, льготу предложили ввести для малых и средних предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы. Палата просит поручить реализацию этих предложений Министерству финансов, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Росреестру.

Как заявил президент ТПП Сергей Катырин, имущественный сбор не зависит от финансовых результатов компании и создает дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам, но в большинстве из них составляют максимальные 2%.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.