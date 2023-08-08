Российским семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Предложение о субсидии на аренду жилья до 30% было направлено в правительство крупными риелторскими компаниями. Идея получила поддержку в «Народном фронте», сообщает газета «Известия». Предлагается компенсировать расходы путем возврата ранее уплаченного подоходного налога или сокращения налоговой ставки для семей на время съема жилья. Эксперты говорят, что такая мера может привести к росту цен на аренду квартир, но, с другой стороны, она поможет вывести этот рынок из тени.

Предложение поступило в правительство от федеральной компании «Этажи». Предлагается субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет. Часть расходов на съемное жилье можно будет компенсировать путем возврата ранее уплаченного подоходного налога или изменения налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, указано в предложении.

В письме также отмечается необходимость «дифференцированного подхода к субсидированию арендных ставок с учетом совокупного дохода семьи и ее состава» и «увеличения размера субсидий при появлении детей».

Только четверть молодых семей может получить субсидии на жилье, и в ближайшие годы поддержку получат лишь 32,8 тысячи заявителей из 144,5 тысячи желающих. Предложение было направлено в аппарат правительства РФ, а также в Минстрой для оценки инициативы.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук указал, что налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар являются мерой стимулирования рождаемости. Это позволит молодым семьям переехать от родителей, а другим повысить трудовую мобильность, находясь ближе к месту работы.

Кроме того, уменьшение расходов на аренду жилья ускорит накопление средств на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья, считает эксперт. Павел Склянчук также полагает, что уменьшение налоговой ставки для арендаторов приведет к увеличению поступлений в бюджет за счет выплат застройщиков.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.