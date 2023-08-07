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Турецкая лира снова обновила исторический минимум

Курс турецкой валюты упал до рекордных 27,01 лиры за доллар

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Depositphotos

Турецкая лира снова упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, следует из данных биржевых торгов.

Согласно им, курс турецкой национальной валюты упал до 27,01 лиры за американский доллар.

В последние несколько недель турецкая лира торговалась на уровне 26,95.

Ранее курс турецкой лиры рекордно упал на фоне отмены зерновой сделки.

До этого глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что рекордное ослабление курса лиры к американскому доллару не повлияет на стоимость отдыха в Турции для граждан России в краткосрочной перспективе. Местные отельеры проводят расчеты в евро, что защищает их от внутренних колебаний курсов валют.

Ранее в Турции запланировали резко повысить процентную ставку.

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