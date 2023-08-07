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Новый банк подключили к сервису Сбера «Плати QR»

К сервису Сбера «Плати QR» подключили Росбанк

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Евгений Биятов/РИА \«Новости\»

К популярному платежному сервису Сбера «Плати QR» присоединился Росбанк, сообщает пресс-служба Сбера.

Товар можно оплатить по QR-коду даже если с собой нет банковской карты или наличных, а смартфон не поддерживает технологию NFC. Чтобы совершить покупку, нужно зайти в мобильное приложение Росбанка и навести сканер на QR-код.

«С каждым днем все больше людей оплачивают покупки QR-кодами Сбера, ведь к нашему сервису ″Плати QR″ подключается все новые банки, чтобы повысить удобство и комфорт для своих клиентов. Теперь клиенты Росбанка тоже могут расплачиваться за товары и услуги QR-кодами», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь устройство на платформе Android и приложение Росбанка.

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