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Китайским экономистам запретили говорить о проблемах

FT: власти Китая запретили экспертам критиковать замедление экономики

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Florence Lo/Reuters

Власти Китая оказывают давление на известных местных экономистов, запрещая им публично обсуждать негативные тенденции в экономике, такие как дефляция. Об этом сообщает Financial Times.

Регуляторы, работодатели и даже государственные СМИ требуют от аналитиков не упоминать в выступлениях темы, которые могут «расшатать» ситуацию. В их числе — опасения бегства капитала, падение цен и риск затяжной стагнации.

По данным FT, несколько крупных экономистов рассказали, что их работодатели запретили публично обсуждать некоторые вопросы. Китайская комиссия по ценным бумагам (CSRC) обвинила аналитиков в раздувании рисков, с которыми сталкивается экономика на фоне слабого спроса.

Экономисты пожаловались на то, что их заставляют позитивно интерпретировать плохие новости, чтобы повысить уверенность общества. Но в частных разговорах они продолжают обсуждать проблемы и критиковать официальную позицию.

Бывший главный экономист Государственного аналитического центра Фань Цзяньпин на закрытой конференции заявил, что Китай движется к дефляции, но после так и не ответил на запрос от FT.

По мнению иностранных аналитиков, растущая самоцензура экономистов призвана помочь Пекину контролировать информацию на фоне замедления роста экономики Китая.

В начале августа стало известно, что американский импорт из Китая упал на четверть в 2023 году.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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