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Минсельхоз объяснил ценовую динамику по индейке в России

В Минсельхозе объяснили, что цены на идейку в РФ зависят от сезонного фактора

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Unsplash

Изменение цен на мясо индейки в России зависит от сезонного фактора, роста спроса и производственных издержек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в России могут вырасти цены на мясо индейки в связи с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку, а также из-за высокой конкуренции за работников. В частности, стоимость инкубационных яиц выросла на 19%, транспортные услуги подорожали на 10%, упаковочные материалы — на 20%.

По данным Минсельхоза, индейководство показывает самые высокие темпы роста в российском птицеводстве. За последние пять лет страна в мировом рейтинге вышла на второе место, увеличив выпуск продукции почти в два раза (с 231 тыс. т до 415 тыс. т в год). Потребление мяса индейки на территории России с каждым годом растет.

До этого газета «Известия» сообщала, что цены на некоторые виды молочной продукции снизились в июле в России. Больше всего — на 2,86% — подешевело сгущенное молоко — до 272 руб. за 1 л. Цены на пастеризованные сливки снизились на 1,29% (до 229 руб. за 1 л), на пастеризованное молоко — на 1,37% (до 72 руб.).

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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