Суд признал подразделение Oracle в России банкротом

Арбитражный суд Москвы признал подразделение корпорации Oracle в России банкротом. Об этом сообщил ТАСС.

Требования десяти кредиторов компании превысили 1,2 млрд рублей.

В числе основных кредиторов корпорации: официальный дистрибьютор Oracle в России — компания «ФОРС — Дистрибуция» с 440 млн рублей претензий, а также и компания «Марвел Дистрибуция». Компания «ФОРС — Центр разработки» требует 160,5 млн рублей.

Кроме того, в список кредиторов попали Сбербанк и Альфа-банк. Требования кредитных организаций — 77,2 млн и 99,4 млн рублей соответственно. Компания по ремонту коммуникационного оборудования «Ньютек.ТВ» претендует на 8 млн рублей, ИТ-компания «Инфосистемы Джет» — 20 млн рублей, «Борлас» — 11 млн рублей.

3 июля бывшего бенефициара Бинбанка и Рост-банка бизнесмена Микаила Шишханова признали банкротом. Арбитражный суд Московской области открыл процедуру реализации его имущества. По словам адвоката бизнесмена, тот нигде не работает и не имеет источников дохода.

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