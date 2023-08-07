Эксперты рассказали о плюсах и минусах цифрового рубля для россиян

Цифровой рубль в будущем может обернуться неприятностями для россиян, потому что он упростит работу структурам, занимающимся сбором информации об их тратах, и сделает данные людей более открытыми. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал экономист Александр Дудчак.

«Мы, конечно, не нарушаем закон, но все равно есть неприятное ощущение от того, что о тебе знают больше, чем ты сам. О нас и так знают достаточно много на основании трат по картам, по кешбэку», — пояснил Дудчак.

Помимо этого, он указал и на отсутствие процентов на счете в цифровых рублях. По его мнению, валюта, предполагающая только сбережения, а не накопления, является «суррогатом». Экономист подчеркнул, что не видит смысла в введении цифровой валюты в России, несмотря на то, что она даст возможность переводить крупные суммы выше установленного банками лимита.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в беседе с телеканалом высказал противоположное мнение. Он считает, что цифровой рубль станет удобным инструментом для проведения расчетов и ничем не будет отличаться от бумажной или электронной версии.

«Возможно, выпуск наличных денег будет очень дорогой. В отличие от системы выпуска цифрового рубля через блокчейн, который значительно удешевляет этот процесс», — отметил эксперт.

Главный плюс, по его словам, — это низкие затраты на проведение транзакций.

3 августа Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем. Так, платежи и переводы для граждан будут бесплатными. Помимо этого, не будет взиматься плата за пополнение кошелька с банковского счета и перевод цифровых рублей обратно в банк. Открыть цифровой кошелек сможет каждый бесплатно.

Ранее ЦБ представил логотип новой формы национальной валюты.