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В Госдуме предложили маркировать компании за утечку данных

В Госдуме предложили маркировать компании, допустившие утечку данных клиентов

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Depositphotos

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением маркировать компании, допустившие утечку персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат предложил разработать и внедрить специальный знак «ненадежного оператора персональных данных» для таких фирм.

По мнению парламентария, такой знак поможет гражданам при выборе той или иной компании. Также Чернышов считает, что нововведение повысит информированность особо уязвимых категорий россиян — детей и подростков, пожилых людей, а также обяжет операторов персональных данных лучше их защищать.

Депутат добавил, что утечку данных клиентов допускают как маленькие, так и крупные компании России, например, сервисы по доставке еды, образовательные организации и другие.

В конце июля сообщалось, что депутат Александр Хинштейн, сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова направили премьер-министру России Михаилу Мишустину финальную версию законопроекта, который предполагает введение оборотных штрафов за утечки персональных данных россиян на сумму до 500 млн рублей.

Ранее россиян призвали поменять пароли от соцсетей на новые из-за утечек данных.

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