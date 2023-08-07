Президент «Опоры России» предложил навсегда закрепить действие параллельного импорта

Параллельный импорт, несмотря на санкционное давление на экономику России, позволил малому бизнесу расти, поэтому его стоит закрепить в гражданском кодексе страны, сказал в интервью для RuNews24 президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Александр Калинин.

«Санкции по внешнеэкономической части вводятся преимущественно против крупного бизнеса. Это позволяет малому бизнесу во внешнеэкономической сфере расти двузначными цифрами. По параллельному импорту малый бизнес работает и просто по импорту. По экспорту кому-то запрещено экспортировать, но малому бизнесу этого никто не запрещал. Поэтому внешнеэкономическая деятельность — сегодня тоже расцвет для малого бизнеса. Я считаю, что параллельный импорт нужно закрепить в гражданском кодексе навсегда», — отметил Калинин.

Он перечислил сферы бизнеса, которые после введения санкций начали активно расти. По его словам, прежде всего это оборонная промышленность, машиностроение, металлургия, получившие большие заказы. Кроме того, развивается внутренний туризм и внутренняя логистика, добавил президент «Опоры России».

4 августа Минпромторг России дополнил перечень товаров для параллельного импорта брендами батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), а также запчастей для авто и техники (BOMAG, Isuzu) и фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony).

Ранее депутаты предложили распространить параллельный импорт на все товары.