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«Ъ» прогнозирует рост цен на мясо индейки

«Ъ»: индейка в России может подорожать на 6,5%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России могут вырасти цены на мясо индейки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что рост цен на мясо птицы обусловлен увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Еще одним фактором является высокая конкуренция за работников. В частности, стоимость инкубационных яиц выросла на 19%, транспортные услуги подорожали на 10%, упаковочные материалы — на 20%.

В качестве примера издание приводит крупного производителя мяса «Черкизово». С 4 сентября продукция из индейки, выпускаемая под брендом «Черкизово», подорожает в среднем на 6,5%.

До этого газета «Известия» писала, что цены на некоторые виды молочной продукции снизились в июле в России. Больше всего — на 2,86% — подешевело сгущенное молоко — до 272 руб. за 1 л. Цены на пастеризованные сливки снизились на 1,29% (до 229 руб. за 1 л), на пастеризованное молоко — на 1,37% (до 72 руб.).

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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