Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после ее угрозы выйти из ЭКОВАС

Франция прекращает финансирование Буркина-Фасо после того, как его власти угрожают выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в случае военного вмешательства в Нигере. Эту информацию передает агентство France Press, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Франции.

Такое решение было принято после совместного заявления правительств Буркина-Фасо и Мали о выходе из ЭКОВАС в случае вмешательства в Нигере, отмечает агентство.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали ранее сделали совместное заявление, где отметили, что любое военное вмешательство в Нигер приведет к их выходу из ЭКОВАС и применению мер законной обороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера. В заявлении также было указано, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность с народом Нигера, который решил взять свою судьбу в свои руки. Страны осудили настойчивое введение санкций против Нигера со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), отказываясь применять эти санкции.

Ранее ЭКОВАС дал Нигеру неделю, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Западные СМИ сообщали о разработке плана возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Ранее ЭКОВАС объявил о приостановке финансовой помощи Нигеру, введении запрета на передвижение и замораживании активов участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.

В воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.

Военные Нигера заявили в эфире национального телевидения, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. До этого президентская гвардия заблокировала дворец главы государства в столице Ниамее.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.