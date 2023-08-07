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Европейские компании потеряли не менее €100 млрд на рынке РФ после начала СВО

FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд евро в России с 2022 года

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Shutterstock

По данным британской газеты The Financial Times (FT), прямые потери европейских компаний на российском рынке, вызванные специальной военной операцией (СВО) России на Украине, составили не менее 100 млрд евро с февраля 2022 года. Данные были получены после анализа финансовой отчетности ведущих европейских компаний за последние полтора года.

Около 176 компаний столкнулись с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, и другими одноразовыми расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в России. Однако анализ не учитывает непрямые макроэкономические факторы, такие как повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции из-за СВО и западных санкций против России.

Согласно FT, передача долей иностранных владельцев в российских компаниях, таких как Danone и «Балтика», во временное управление Росимущества, вызывает опасения экспертов о возможных дальнейших потерях для европейского бизнеса. Однако Киевская школа экономики указала, что половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям, продолжают работать в России.

FT отметила, что наибольшие потери понесли нефтегазовые компании. Общие убытки BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 млрд евро. Однако благодаря росту мировых цен на энергоресурсы, эти компании не испытали финансовых затруднений и зафиксировали рекордную прибыль в размере 95 млрд евро в прошлом году. Промышленные компании, включая автомобильные производители, потеряли 13,6 млрд евро в России, а финансовые корпорации, особенно банки, зарегистрировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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