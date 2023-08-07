Европейские компании потеряли не менее €100 млрд на рынке РФ после начала СВО

По данным британской газеты The Financial Times (FT), прямые потери европейских компаний на российском рынке, вызванные специальной военной операцией (СВО) России на Украине, составили не менее 100 млрд евро с февраля 2022 года. Данные были получены после анализа финансовой отчетности ведущих европейских компаний за последние полтора года.

Около 176 компаний столкнулись с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, и другими одноразовыми расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в России. Однако анализ не учитывает непрямые макроэкономические факторы, такие как повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции из-за СВО и западных санкций против России.

Согласно FT, передача долей иностранных владельцев в российских компаниях, таких как Danone и «Балтика», во временное управление Росимущества, вызывает опасения экспертов о возможных дальнейших потерях для европейского бизнеса. Однако Киевская школа экономики указала, что половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям, продолжают работать в России.

FT отметила, что наибольшие потери понесли нефтегазовые компании. Общие убытки BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 млрд евро. Однако благодаря росту мировых цен на энергоресурсы, эти компании не испытали финансовых затруднений и зафиксировали рекордную прибыль в размере 95 млрд евро в прошлом году. Промышленные компании, включая автомобильные производители, потеряли 13,6 млрд евро в России, а финансовые корпорации, особенно банки, зарегистрировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.