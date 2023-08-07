Минфин РФ возобновит покупки валюты на рынке

Министерство финансов России собирается возобновить покупку валюты на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу, начиная с 7 августа. Это будет первая такая операция с января 2022 года, пишет РИА Новости. За период с 7 августа по 6 сентября планируется приобрести валюту на сумму 40,5 миллиарда рублей, что составляет около 1,8 миллиарда рублей в день.

Министерство использует дополнительные доходы от экспорта нефти и газа для покупки валюты и золота в соответствии с бюджетным правилом, чтобы впоследствии перевести эти средства в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Валютные операции, связанные с бюджетным правилом, осуществляются Центральным банком России (ЦБ РФ).

Ранее власти отказались пополнять ФНБ валютой недружественных стран, разрешив Минфину приобретать только юани и золото. С другой стороны, Банк России начал продавать валюту из ФНБ, чтобы инвестировать эти средства в разрешенные активы. С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем таких продаж составит 2,3 миллиарда рублей, как подтверждают данные регулятора за 1 августа.

Директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой оценивает, что ежедневные чистые продажи юаней Центробанком РФ на внутреннем рынке могут составлять от 0,5 до 1,2 миллиарда рублей в августе — начале сентября, при условии, что будет происходить также покупка золота в рамках бюджетного правила.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидают значительного влияния этих операций на курс рубля, поскольку их доля в общем объеме торгов на бирже является незначительной. По их мнению, основное влияние на курс рубля оказывают финансовые операции корпораций и граждан.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.