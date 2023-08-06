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Стало известно, сколько денег Киев получил от зарубежных партнеров с февраля 2022 года

Депутат Железняк: Киев получил от Запада $60 млрд с февраля 2022 года

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Стрингер/РИА Новости

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что с февраля 2022 года Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов.

«По уровню поддержки на первом месте США — 20,43 миллиарда долларов, ЕС — 19,39 миллиарда, МВФ — 6,29 миллиарда», — отметил депутат.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2023 году Украина получила от Запада $28 млрд финпомощи.

По его словам, от ЕС поступило $11 млрд, от США — более $8 млрд.

Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено $25,3 млрд внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.

Также член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что Украина без западной помощи едва ли сможет функционировать.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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