В ходе торгов на Московской бирже 4 августа курс евро поднялся выше 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

4 августа курс доллара на Московской бирже поднялся до 96 рублей впервые с марта 2022 года.

Ранее финансовые аналитики заявили, что в настоящее время нет признаков завершения цикла падения курса рубля, при этом они считают, что нацвалюта может укрепиться в четвертом квартале. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов не исключил, что курс нацвалюты может вернуться к 88-90 рублей за доллар и 98-100 рублей за евро к осени.

3 августа Минфин объявил о возобновлении покупок валюты. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота будет эквивалентен 1,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.