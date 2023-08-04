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Минфин резко сократил продажу валюты и золота из ФНБ

Минфин в июле сократил продажу валюты и золота из ФНБ почти на 50%

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Владимир Баранов/РИА Новости

Минфин России в июле значительно снизил объемы продажи юаней и золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, в июле из ФНБ было продано 2,1 млрд юаней и 3,15 тонны золота на общую сумму 44,4 млрд рублей. В предыдущем месяце объемы составили 3,5 млрд юаней и 5,1 тонны золота на 66,98 млрд рублей.

Таким образом, продажи сократились почти в полтора раза по сравнению с июнем. Несмотря на сокращение продаж, размер Фонда национального благосостояния в августе вырос на 643,2 млрд до 12,7 трлн рублей за счет валютной переоценки.

В июне объем Фонда национального благосостояния снизился на 63 млрд рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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