В России назвали ключевой фактор давления на курс рубля сейчас

На курс рубля сейчас оказывает давление недостаток иностранной валюты в России при высоком спросе на нее. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На рубль давит ключевой фактор. Это недостаточное предложение иностранной валюты. Оно вызвано сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией экспорта нефти. В то же время спрос на валюту остается высоким как со стороны восстановившегося импорта, так и выводящих из страны деньги россиян и нерезидентов, которые выходят из своих активов в РФ», — отметил эксперт.

Пока улучшение конъюнктуры сырьевого рынка не способно существенно улучшить ситуацию, уточнил он.

Курс доллара на торгах Мосбиржи в пятницу впервые с марта 2022 года превысил 95 рублей, евро — 104 рубля. Китайский юань установил 15-месячный максимум около отметки 13,23 рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» допускал, что «дном» рубля в текущих условиях могут стать отметки 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на курс рубля.