Эксперт рассказал, как изменились цены на фрукты и ягоды в России

Рост цен на фрукты и ягоды в России наблюдается еще с 2022 года, рассказал РИАМО член московского отделения «Деловой России», эксперт по мерам господдержки промышленности и предпринимательства Алексей Хижняк.

«При том, что показатели инфляции растут в этом году существенно медленнее, чем в прошлом, на цену продукции влияет совокупно и этот параметр, и увеличившиеся затраты на логистику (стоимость обслуживания техники, рост цен на топливо и т. д.)», — пояснил эксперт.

По его словам, наибольший рост цен затронул персики, абрикосы, сливы и нектарины. В среднем их стоимость в июле прошлого года выросла на 40%, 31%, 30% и 23% соответственно. Подорожание также особенно затронуло малину (на 12%), чернику (на 2%) и клубнику (на 2%). Цена на ананасы не изменилась, а на вишню и киви — снизилась на 24% и 13% соответственно, добавил Хижняк.

Специалист пояснил, что продавцы за счет цены для конечного потребителя пытаются «выравнивать» все затраты, которые происходят в цепочке поставок.

Накануне член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что в ближайшее время в России ожидается подорожание свинины.

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