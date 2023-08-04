Минфин запустил онлайн-калькулятор долгосрочных сбережений

Министерство финансов запустило на сайте МоиФинансы.рф онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать размер дохода по новой программе долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По словам представителей Минфина, с помощью калькулятора можно самостоятельно посчитать примерную сумму ежемесячных выплат, которые получит участник программы после 15 лет регулярных накоплений.

Калькулятор учитывает возраст участника программы, сумму его пенсионных накоплений по обязательному страхованию, размер планируемых ежемесячных взносов в программу долгосрочных сбережений, а также уровень государственного софинансирования взносов и возможные налоговые льготы.

В рамках программы граждане могут открыть специальный инвестиционный счет в негосударственном пенсионном фонде и ежемесячно делать на него взносы. Фонд инвестирует их в различные финансовые продукты.

Через 15 лет накопления можно будет либо получить всю сумму единоразово, либо оформить регулярные платежи из расчета дохода от инвестиций. Таким образом, программа позволяет гражданам формировать дополнительную пенсию за счет долгосрочных инвестиций. Раньше установленного срока деньги можно будет забрать только в особых жизненных ситуациях. Например, на оплату лечения или при потере кормильца.

Программа долгосрочных сбережений граждан была запущена в России 10 июля. Она призвана стимулировать россиян к более активному формированию пенсионных накоплений.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.