В России сообщили о рекордном объеме торговли с Арменией

Объем взаимной торговли между Россией и Арменией за январь-май 2023 года увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт из Еревана в Москву вырос в рекордные 3,3 раза. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

«В прошлом году взаимный товарооборот побил все рекорды, выйдя на отметку в $5 млрд. Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь-май торговля выросла... составив $2,3 млрд... рекордно..вырос экспорт Армении в Россию, что позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей», — отметил Гончар.

Москва ожидает дальнейшего роста объема взаимной торговли с Ереваном на фоне увеличения пропускной способности пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, добавил он.

7 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России и Армении в прошлом году увеличился на 96% и составил 140 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила товарооборот еще с рядом стран. Например, с Индией, Китаем, странами СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось о рекордном росте товарооборота России и Китая.