Названы российские курорты, набравшие популярность за последний год

На курортах Каспийского моря, Кавказа и Балтики зафиксирован рост бронирований. По данным аналитиков сервиса бронирований «Суточно.ру», за последний год спрос на посуточное размещение увеличился на 83–162% на некоторых курортах России. Этот тренд наблюдается особенно активно в небольших населенных пунктах, где спрос значительно превышает предложение в сезон, пишет РБК.

Наибольший прирост бронирований зафиксирован на курортах Каспийского моря, Кавказа и Балтики. За год спрос вырос на 80–100% в городах Дербент, Пятигорск и Кисловодск. В дагестанском Гунибе и поселке Сириус (рядом с Сочи) прирост составил до 120%, а также в балтийском Зеленоградске, горнолыжных курортах Домбай и Эсто-Садок. Самые высокие показатели прироста бронирований наблюдаются в Светлогорске (+160%) и Каспийске (+182%).

Эксперты «Суточно.ру» связывают такую динамику с ростом интереса к отдыху внутри страны и прекращением работы западных сервисов бронирования в России в 2022 году. В результате, как предложение, так и спрос перераспределяются в пользу отечественных платформ.

Рост спроса на некоторые направления подтверждается также статистикой сервиса «Островок», где основное предложение составляют отели. За последний год спрос сильно вырос на курортах Калининградской области (+77%) и в Дагестане (+41%). Цены на размещение в этих регионах также увеличились на 8% и 35% соответственно.

Кроме того, на платформах «Островок» и «Авито Недвижимости» отмечается рост предложения. На платформе «Островок» предложение увеличилось более чем в два раза за последний год, а на «Авито Недвижимости» оценивается в 30%. Курорты Кавказа лидируют по приросту предложений на платформе.

Цены на размещение в курортных городах из топ-10 роста спроса на «Суточно.ру» также возросли, но не так быстро. Рост в летний сезон 2022 года составил от +6 до +20%. Особенно заметен перевес спроса над предложением в небольших городах, которые становятся популярными туристическими местами, такими как Гуниб, Домбай и Терскол.

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