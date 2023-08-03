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Экономист назвал «фигурой речи» слова Пескова о выходе России из кризиса

Профессор Кричевский не согласился с Песковым в оценке экономики России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Разгоняющаяся инфляция и ослабевающий курс рубля заставляют усомниться «в блестящих перспективах» экономики России. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил экономист Никита Кричевский, комментируя слова Дмитрия Пескова о том, что Россия вышла из кризиса и имеет шансы быстрого развития экономики.

«Возможно, это фигура речи и некая победная риторика. Словесная интервенция для реального сектора. Но у меня есть большие сомнения по этому поводу, потому что «благодаря» усилиям ЦБ у нас инфляция начинает разгоняться, у нас курс с каждым днем слабеет. Неделю назад он был 90 рублей за доллар, сегодня — уже 94. А когда будет преодолена символическая цифра 100 — скорее всего осенью, — это отразится на комплектующих, на промежуточных товарах, которые поставляются по параллельному импорту. Еще у нас совокупные зарплаты работников и прибыль собственников сравнялись, чего никогда не было в российской истории. Об этом предпочитают не говорить, потому что это очевидно негативный фактор, отрицательно влияющий на стабильности в целом», — сказал Кричевский.

Эксперт отметил, что помимо внутренних факторов, влияющих на экономику в России, есть и геополитические.

«В этих условиях говорить о блестящих перспективах я бы поостерегся. Если исходить из константы первого полугодия, если ничего не изменится и весь мир заморозится на вторые полгода, тогда да, перспективы есть. А если не заморозится мир, если будут усиливать натиск, то тогда возможно всякое», — констатировал Кричевский.

2 августа на форуме «Территория смыслов» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса и теперь имеет перспективы быстрого развития. По его словам, Россия должна была «по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие», но «не провалилась».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с председателем ВТБ Андреем Костиным заявил, что повышение финансовой независимости РФ произошло вовремя, учитывая негативные тенденции в американской банковской системе.

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