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Сбер назвали лучшим активом для вложения средств

Эксперты оценили отчетность Сбера за первое полугодие 2023 года

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Пресс-служба Сбера

Эксперты прокомментировали опубликованные финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2023 года по МСФО.

Сбер заработал самую большую квартальную прибыль за всю историю банка (380 млрд руб). Таким образом первое полугодие в целом принесло банку 737,5 млрд руб чистой прибыли.

«Шикарная отчетность, лучше прогнозов», — отметил главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Последнюю неделю в преддверии отчетности акции Сбера активно росли, всего с начала года стоимость акций увеличилась почти в два раза и сейчас составляет 270 рублей. Аналитики ставят по акциям Сбера рекомендацию «покупать» и считают, что в будущем они могут преодолеть планку 350 руб за акцию.

«Безусловно, основания для роста Сбера есть. Это и публикация отчетности, и общий внешний позитивный фон, а также отсутствие негативных геополитических новостей», — добавил Донецкий.

Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, «взлет акций Сбера логичен и связан в основном с фундаментальными факторами».

«Банк квартал от квартала демонстрирует отличные финансовые и операционные показатели. Впечатляющие результаты увеличивают дивидендную базу Сбера и являются аргументом для дальнейшего роста акций. Среди голубых фишек Сбер – одна из немногих акций роста. Весьма вероятно, что Сбер станет одним из локомотивов дальнейшего роста биржевых индексов и вытянет российский фондовый рынок на новые высоты», — сказал Суверов.

По расчетам аналитиков Промсвязьбанка, при сохранении текущей динамики финансовых показателей, совокупная прибыль Сбера за год может достичь 1,5 трлн рублей. Это позволяет рассчитывать на итоговый дивиденд в размере 33 рубля на акцию.

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